ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ: FİRARİ ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI - Haberler
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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ: FİRARİ ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ: FİRARİ ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

SUNUCU Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.

BURSA (DHA) - SUNUCU Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtilirken İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Bursa, Güncel, Haberler

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