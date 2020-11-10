Saeb Erakat: Koronavirüse yakalanan Filistinli başmüzakereci öldü
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BBC

Saeb Erakat: Koronavirüse yakalanan Filistinli başmüzakereci öldü

10.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:11
Saeb Erakat: Koronavirüse yakalanan Filistinli başmüzakereci öldü

Koronavirüse yakalanan Filistinli baş müzakereci Saeb Erakat 65 yaşında öldü.

Koronavirüse yakalanan Filistinli başmüzakereci Saeb Erakat 65 yaşında öldü.

Saeb Erakat üç hafta önce durumunun kötüleşmesi üzerine evinden alınarak Kudüs'te bir İsrail hastanesine kaldırılmıştı.

Durumu giderek kötüleşen Erakat solunum cihazına başlanmıştı.

Erakat İsrail'le yürütülen barış görüşmelerinde 25 yıl boyunca Filistinlilerin baş müzakerecesiydi ve İsrail ile Filistin Yönetimi arasında ilki 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmaları'nın mimarlarından biriydi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri de olan Erakat, Batı Şeria'yı yöneten ve Filistin'in önde gelen siyasi hareketi El Fetih'in de önde gelen isimlerindendi.

BBC

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