Sadullah Ergin kimdir? Kurulacak yeni partide yer alacak mı?

Ali Babacan'ın Ak Parti'den istifa etmesi sonrasında yeni parti kurma sinyalleri verdi. Bu haber ile birlikte yeni partide kimlerin yer alacağına dair söylentiler dolaşmaya başladı. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de bu isimler arasında yer alıyor. İddialar üzerine Sadullah Ergin internette aranmaya ve sorgulanmaya başlandı. Peki Sadullah Ergin kimdir?

SADULLAH ERGİN KİMDİR?

Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964 tarihinde Hatay, Antakya'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Antakya'da yaptı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilgiler Fakültesinde 1 yıl okudu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1987 de mezun oldu.

Sadullah Ergin, askerlik görevini tamamladıktan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde 5 yıl süreyle kurum avukatı olarak çalıştı. 1995'te istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı. 1999 yılındaki seçimlerde Hatay Merkez Belediye başkan adayı oldu.

Ak Parti'nin kurulmasıyla beraber Hatay Kurucu İl başkanı oldu. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Milletvekili genel seçimlerinde Ak Parti'den Hatay milletvekili olarak parlemento'ya girdi. İlk 7 ay Teşkilat başkanlığı bünyesinde Ege Bölge koordinatörlüğü yaptı.

20 Mayıs 2003 tarihinde AK Parti Grup Başkan vekili seçilen Ergin, 08 Ekim 2004 Tarihin de TBMM bünyesinde yapılan seçimlerde 2. kez AK Parti Grup Başkan vekili seçildi.

01 Mayıs 2009 günü Başbakan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı.

6 Temmuz 2011 günü açıklanan 61. Hükümette de Adalet Bakanı olarak görev aldı.

Hatay Belediye Başkanı adayı olması sebebiyle 25 Aralık 2013 günü yapılan kabine revizyonunda istifasını verdi. Adalet Bakanlığı görevini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ devraldı.

30 Mart 2014 yerel seçiminde Hatay Belediye Başkanı adayı oldu.

Sadullah Ergin, Şükran Ergin ile evlidir ve 4 çocuğu vardır.

KURULACAK YENİ PARTİYE KATILMASI BEKLENEN İSİMLER

Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Başbakan Yardımcısı Prof. Beşir Atalay, Diyanet'ten sorumlu eski Devlet Bakanı Prof. Mehmet Aydın ve Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün'ün aralarında bulunduğu isimlerin önümüzdeki günlerde AK Parti'den istifa edecekleri belirtildi.

Öte yandan eski AK Parti MKYK üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can'ın da yeni parti çalışmaları içinde yer alacağı konuşuluyor.