Sadri Alışık Tiyatrosu, Vanlı Çocuklarla Buluşacak

Sadri Alışık Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı çocuk oyununu Van'da sahneleyecek.



Büyükşehir Belediyesi ve Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu işbirliğiyle, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenecek oyun, çevre ve hayvan sevgisini konu alıyor.



Tiyatro, ücretsiz olarak 18-19 Kasım'da saat: 12.00 ve 13.00'de iki seansla izleyicilerle buluşacak.



Ayrıca çocuklara Büyükşehir Belediyesince boyama kitabı ve kalem gibi çeşitli hediyeler verilecek.