Sadr Irak'ta Etnik Yapıya Göre Hükümet Kurulmasına Karşı

Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, Irak'ta hükümetin etnik yapıya göre belirlenen kotalarla kurulmasına karşı olduğunu belirtti.

Twitter hesabından hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Sadr, "İlk başladığımız yere dönmeyeceğiz. Ne kotalara ne etnisiteye ne mezheplere ne de yolsuzluğa geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Eskiye dönerlerse kesinlikle onlara katılmayacağız ve parlamento kubbesinin altında onlara muhalefet edeceğiz." uyarısında bulunan Sadr, vatandaşa hizmet edecek ve kendi kararlarını alacak bir hükümet kurulması yönünde çalışma yaptığını vurguladı.

Anayasada yeri olmayan ve 2003'teki Amerikan işgaliyle bir teamüle dönüşen yönetimin etnik yapıya göre ayrılmış kotalarla yönetilmesine karşı çıkan Sadr, etnik kotalara göre bir hükümet kurulması durumunda muhalefet saflarına geçmekle tehdit etti.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin sonrasında ABD baskısıyla kurulan yönetim şekline göre Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Meclis Başkanı Sünnilerden Başbakan ise Şiilerden seçiliyor.

Hükümeti kurmada yetkili olacak meclisteki büyük koalisyon için ilk ittifak hamlesi, Sadr Hareketi lideri Sadr'a bağlı Sairun, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır, Şii liderlerden Ammar el-Hekim'in Ulusal Hikmet ve eski başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye koalisyonu arasında yapıldı.

Kurban Bayramı öncesinde duyurulan bu koalisyon, hükümetin güvenoyu alması için gerekli olan 165 milletvekili sayısına ulaşamıyor. Sadr, İbadi, Hekim ve sağlık sorunları nedeniyle son günlerde medyaya çıkamayan Allavi'nin ön ayak olduğu söz konusu koalisyon yeterli çoğunluğa ulaşmak için Sünni ve Kürt gruplarla da müzakereleri sürdürüyor. Ancak Sünni ve Kürt gruplar oluşturulmak istenen koalisyonla ilgili henüz net bir tutum sergilemedi.

Hükümetin kurulma süreci

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçim sonuçlarının mahkeme tarafından onaylamasının ardından yayımladığı genelgede meclisin ilk oturumunun 3 Eylül'de yapılacağını belirtti.

Toplamda 329 milletvekilinin yer aldığı mecliste yapılacak ilk oturumda, siyasi anlaşma gereği Sünnilerin meclis başkanı adayları için gizli oylama yapılıp bir başkan seçilecek. Meclis Başkanının seçilmesinin ardından, Kürtlere verilmesi beklenen cumhurbaşkanı adayının ismi meclise sunulacak ve seçilmesi için oylama yapılacak.

Seçilecek yeni cumhurbaşkanı, meclis çatısı altında bulunan ve en az 165 milletvekiline sahip olan koalisyona, hükümeti 90 gün içerisinde kurması ve başbakanı seçmesi için görev verecek.