Sadr'dan "Irak'taki gösteriler erken seçime kadar devam etmeli" çağrısı

08.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:44

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet karşıtı göstericilere, ülkenin siyasi işlerine müdahil olmamaları ve erken seçimler gerçekleşene kadar eylemlerine devam etmeleri çağrısı yaptı.

Sadr, Twitter hesabı üzerinden, 1 Ekim 2019'dan bu yana işsizlik, yolsuzluk, temel altyapı eksikliği ve dış müdahaleler gibi gerekçelerle gösteriler düzenleyen protestoculara bazı önerilerde bulundu.

Ülkede erken seçimler düzenlenene kadar barışçıl gösterilerin devam etmesi gerektiğini belirten Sadr, "Protestocuların öldürülmesinin soruşturulması, kaçırılanların veya gözaltına alınanların serbest bırakılması talepleri için göstericilerden en kısa zamanda bir heyet kurulmalı." ifadelerini kullandı.

Iraklı Şii politikacı ve din adamı Sadr, "Mavi Şapkalılar" diye adlandırılan destekçilerine gösteri yapılan meydanlardan çekilmeleri ve protestocuların güvenliğinin emniyet güçlerine teslim edilmesi talimatı verdi.

Göstericilerin, atamaların yapılması için dayatmalarda bulunma veya politikacıların reddedilmesi şeklinde siyasete müdahalelerinin olmaması gerektiğinin altını çizen Sadr, gösteriler için resmi bir sözcüsünün belirlenmesi üzerinde çalışmaların başlatılması tavsiyesinde de bulundu.

Sadr ve hükümet karşıtı gösteriler

1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı düzenlenen gösterilere ilk önce destek veren Sadr, ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi 3 Ocak'ta öldürmesinden sonra bu tutumunu değiştirmeye başladı.

Sadr, 24 Ocak'ta başkent Bağdat'ta "ABD'nin ülkedeki varlığına karşı" düzenlediği milyonluk gösteride, hükümet karşıtı gösterilerin askıya alınması çağrısı yapmıştı.

Iraklı göstericiler ise Sadr'ın tutumunu değiştirmesini ihanet şeklinde yorumlayıp sert tepki göstererek meydanları terk etmeyeceklerini bildirdi.

Sadr yanlıları, 5 Ocak'ta, Necef'teki gösterileri bastırmak için protestoculara müdahale etmiş, çıkan arbede sonucu en az 7 gösterici hayatını kaybetmiş ve 40 kişi de yaralanmıştı.

Necef'te yaşanan olaydan bir gün sonra da 6 Ocak'ta Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü komutanlarından Hazim el-Hilfi, Basra kentinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Sadr'ın Askeri Danışmanı Ebu Dua İsavi, protestocularla uzlaşmak için bugün Bağdat'ta gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı'ndaki eylemcilerin çadırını ziyaret etmişti.

Kaynak: AA