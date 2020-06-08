Sadr'dan, Bağdat'ın masaya oturmaya hazırlandığı ABD'ye "Irak'tan çekilin" çağrısı
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Sadr'dan, Bağdat'ın masaya oturmaya hazırlandığı ABD'ye "Irak'tan çekilin" çağrısı

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD güçlerine ülkeden çekilme çağrısı yaptı.

Sadr'dan, Bağdat'ın masaya oturmaya hazırlandığı ABD'ye
08.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:33

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD güçlerine ülkeden çekilme çağrısı yaptı.

Bağdat yönetiminin, ABD ile ülkedeki askeri varlığından dolayı müzakerelere başlamasına iki gün kala Sadr'dan ABD karşıtı açıklama geldi.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, önce kendi halkına daha sonra dünya halklarına karşı olan düşmanca ve kibir dolu politikasından vazgeçmeli. ABD, Irak başta olmak üzere tüm diğer ülkelerdeki işgalci gücünü de çekmeli." ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinin 10 Haziran Çarşamba günü, ABD tarafıyla ülkedeki askeri varlığını görüşmek üzere masaya oturması bekleniyor.

Sadr'ın tavrından önce Şii milis gücü Irak Hizbullahı da Bağdat ve Washington arasında başlayacak müzakerelere tepki göstermişti.

- Irak Meclisinin "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması"nı öngören kararı

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde bir karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Irak Meclisinin, ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." demişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Irak'taki bazı üslerinden ayrılıp, buraları Irak ordusuna teslim etmişti.

Amerikan güçleri, ülkenin batısındaki en büyük üslerden biri olan Ayn el-Esed Askeri Üssü ile kuzeydeki üslerde varlığını sürdürüyor.

İran yönetiminin, Irak'ta desteklediği siyasi ve askeri taraflara "ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için baskı yaptığı" ifade ediliyor.

Iraklı Şii milis liderleri de sık sık konuyu gündemde tutan açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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