Şadırvanlı Han yeniden hayat buldu

22.10.2019 13:34

Tarihi Kayhan Çarşısı'nda yer alan Şadırvanlı Han'ın ayağa kaldırılmasıyla birlikte, bölge yeniden tarihi bir görüntü kazandı.

Bursa'nın kültürel mirasını özgün kimliğine kavuşturmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, tarihi dokuyu koruyarak, geleneksel Bursa evlerinin gelecek nesillere aktarılması için özverili bir şekilde çalışıyor. Bugüne kadar binlerce yıllık geçmişi olan Bursa'da, yüzlerce tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkartan Osmangazi Belediyesi, 19'uncu yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği yapı olan Şadırvanlı Han'ı da eski ihtişamlı günlerine kavuşturuyor. Yıllardır atıl vaziyette kalan han, geçtiğimiz yıl başlatılan rekonstrüksiyon çalışması ile yeniden hayat buldu. 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen Şadırvanlı Han'da, çalışmalar büyük ölçüde bitti. Hizmete açıldığında sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak olan tarihi handa, dükkanların yanı sıra sergi ve toplantı salonları da yer alacak.

"BURSA'MIZI TARİHTEKİ HÜVİYETİNE KAVUŞTURUYORUZ"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şadırvanlı Han'ın Kayhan Çarşısı'na önemli bir değer katacağını ifade ederek, "2009 yılında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmış olduğumuz yatırımlarla Bursa'nın tarihi yönüyle ön plana çıkmasını sağladık. Tarihi bölgelerimizi adeta turizm merkezine dönüştürdük. Yapmış olduğumuz yatırımlar asla boşa gitmiyor. Bursa'mızı tarihteki hüviyetine kavuşturuyoruz. Birçok sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırdık. Bunlardan bir tanesi de Şadırvanlı Han olacak. Bize düşen görev, kentimizin tarihi ve kültürel güzelliklerini ortaya koymaktır. Bunu da başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bursa'nın tarihi yönüyle ön plana çıkmasını sağlıyoruz" dedi.

"TARİHİ MİRASA SAHİP ÇIKMADA ÖNCÜ BELEDİYEYİZ"

Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Bizler bu zenginliklerin kaybolmaması, yeniden ayağa kaldırılıp yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması için büyük bir çaba harcıyoruz. Türkiye'de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma denilince akla ilk Osmangazi Belediyesi gelir. Bu alanda birçok ödüle sahip bir belediyeyiz. Rekonstrüksiyon çalışmalarında büyük yol kat ettiğimiz Şadırvanlı Han, içerisinde yer alan dükkanları, sergi ve toplantı salonları ile sosyal ve kültürel hayata renk katacak, tarihi çarşımızı canlandıracak" dedi.

"BİZİM REKLAM ANLAYIŞIMIZ HİZMETTİR"

Restorasyonu sadece binaları yenilemek olarak görmediklerini ifade eden Dündar, "Biz restore ettiğimiz yapılarla ekonomiye, kültüre, sanata, sosyal hayata katkı sağlayabilecek değer üretiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa için kalıcı işler, kalıcı eserler yapıyoruz. Kayhan'dan Hisar'a kadar her yerde Osmangazi imzası var. Bizim reklam anlayışımız hizmettir" diye konuştu.

İzmir doğumlu Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim mezunu beraberinde Liverpool University Media Management Lisans programları ve London Westminister UniversityIsletme Yüksek Lisans Programı eğitimi alan, Kerem Yeğinboy ilk klipiyle Müzik dünyasında adından bahsettirdi.

Söz, Müzik ve Bestesi kendine ait olan 'Nedensiz Dünya' adlı parçasına çektiği kliple dijital platformlarda yerini aldı. Rock müziğinin ruhunu yakalayan ilk parçasıyla hayatın anlamını sorgulayan genç müzisyen, Müzik sektöründe yazdığı sözlerle adından kısa sürede söz ettirecek adımlar atıyor.

Avrupa Müziğin dikkatini çeken genç sanatçının klipini müzik severlerle buluşması için çalışmalara başladı.

Genç Müzisyen Kerem Yeğinboy, 'Belki klasik olacak ama çok küçük yaşlarda müzikle tanıştım o gün bu gün müzikten hiç vaz geçmedim. Yalnız şarkı söylemiyoruz söz yazıyorum beste yapıyorum. Tabi ki eksiklerim olabilir ancak emin adımlarla müzik piyasasında ilerlemek istiyorum ve çalışmalarımı bu yönde sürdürüyorum' dedi.

Kaynak: Bültenler