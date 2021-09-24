Şadırvanlı Han'da Güz Dönemi Başladı

OSMANGAZİ, BURSA (Habermetre) - Bursa'nın en eski çarşılarından biri olan ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulan Şadırvanlı Han, üniversite öğrencilerinin şehir merkezindeki buluşma noktası oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Osmangazi Belediyesi'nin işbirliğinde hazırlanan etkinliklerle eğitim akademisi haline gelen Şadırvanlı Han, yeni eğitim-öğretim döneminde akademisyenlerin öncülüğünde üniversitenin şehir içindeki adresi olacak.

Osmangazi Belediyesi; Uludağ Üniversitesi ile imzaladığı protokol ile Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'ni hayata geçirerek, üniversitede öğrenim gören misafir öğrencilere kampüs dışında da vakit geçirebilecekleri ve Türk kültürünü öğrenebilecekleri tarihi bir mekan kazandırdı. Pandemi sürecinde tedbirli bir şekilde faaliyetlerin devam ettiği Şadırvanlı Han'da, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi faaliyet programı tanıtımı ile kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen sohbetlerden derlenerek hazırlanan "Şadırvanlı Han Sohbetleri" isimli kitap da katılımcılara hediye edildi.

Doç. Dr. Zinnur Kanık ve Büşra Sayın'ın saz semaileri dinletisi ile başlayan programa; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Bursa'da öğrenim gören yerli ve misafir öğrenciler katıldı.

Dündar: "Şadırvanlı Han, Üç Kıtaya Işık Olacak"

Tarihi Kayhan Çarşısı'ndaki Şadırvanlı Han'ın restorasyon çalışmaları sonrasında Uludağ Üniversitesi ile işbirliğinde çok farklı bir merkez olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Bu mekan, üniversitemizin kampüsten çıkıp şehir merkezine gelmesini sağlayarak, öğrencilerimizin ve hocalarımızın bir buluşma noktası oldu. Şadırvanlı Han'da bugüne kadar burada yapılan çalışmaları bir kitap haline getirdik. Üniversitede öğretim, Şadırvanlı Han'da eğitim olacak. Öğrencilerimiz burada sadece ders değil, aynı zamanda keyifli vakit geçirip, sohbet etme imkanı bulabilecekler. Sadece fiziki dönüşümün değil sosyal dönüşümün de olduğu bir merkez ortaya çıktı. Buradaki çalışmalar çok değerli akademisyenlerimizin bizlere vermiş olduğu vizyonla gerçekleşiyor. İnşallah burası düşündüğümüz şekilde hizmet vermeye devam edecek. Şadırvanlı Han, Osmanlı'nın payitahtı Bursamız'dan üç kıtaya ışık olacaktır" diye konuştu.

Rektör Kılavuz: "Misafir Öğrenciler, Kültürümüzü Burada Öğrenecek"

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, Uludağ Üniversitesi olarak şehrin merkezinde bir irtibat yeri kazandıklarına dikkat çekti. Üniversitelerin, bulundukları şehirlerin ortak aklını temsil ettiğini belirten Prof. Kılavuz, "Üniversiteler, üç temel fonksiyon icra ederler. Bunlardan biri; eğitim öğretim, ikincisi araştırma ve teknolojik geliştirme faaliyetleri, üçüncü ise topluma hizmettir. Önemli olan, bu üçüncü aşamadır. Üniversiteler, eğitim öğretim faaliyetini yürütürken, yetiştirmiş olduğu insan kaynağını yine insanlığın ve toplumun hizmetine sunuyor. Araştırma geliştirme faaliyetleri ile elde ettikleri sonuçları insanlığın hizmetine sunuyorlar" dedi.

Şadırvanlı Han'ın Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla çok güzel bir mekan haline geldiğini kaydeden Rektör Kılavuz, "Hizmete girdiği günden itibaren özellikle misafir öğrencilerimiz için başlattığımız faaliyetlerin yeni dönemde inşallah cıvıl cıvıl bir ortamda devam etmesini temenni ediyorum. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın ileri görüşlülüğü ile üniversitemizin sahip olduğu bilgi birikiminin toplum hizmetine sunulduğu bir mekandayız. Bugüne kadar pandemi şartlarına rağmen güzel sohbetler yapıldı. Edebiyat ve kitap okuma atölyeleri yürütüldü. Akademisyenlerimiz, gençlerimizin hizmetine koşuyorlar. Kampüsü şehirle buluşturmak bütünleştirmek için bir faaliyet yürütülüyor. Ne kadar çok insanımızı şehre taşıyabilirsek, gençlerimiz Osmanlı'nın dibacesi olan Bursa'mızın kültürünü, burada edinebilirse, şehrimizden de bu bilgi ve kültürle ayrılabilirse biz kendi görevimizi ifa etmiş kabul edeceğiz. Şehrimiz için önemli bir mekanı kazandıran, ufkumuzu açan Osmangazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tarihi mekanı restore ederek üniversitemizin uğrak yeri olabilecek bir mekan oluşturuldu. Şadırvanlı Han'ı Uludağ Üniversitesi'nin şehir merkezindeki adresi olarak telakki ediyoruz. Adeta üniversitemizin bir irtibat merkezi olarak görev yapacak. Bu önemli esere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi faaliyet programı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Asım Yediyıldız da, tarihi mekanda yıl boyunca İslam düşüncesi ile ilgili metinler okutulacağını, yabancı öğrencilere tezlerini hazırlama yöntemleriyle ilgili seminerler verileceğini ve akademisyenler tarafından Batı düşüncesi konularının ele alınacağını bildirdi. Yediyıldız ayrıca, dönem içinde çeşitli edebiyat sohbetleri ile musiki konserlerinin de faaliyet programında yer aldığını sözlerine ekledi.

Açılış törenine katılan yerli ve yabancı uyruklu öğrenciler de üniversite kampüsü dışında güzel bir merkezin hizmete sunulmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

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