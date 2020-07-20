Şadırvanlı Han'da göz alıcı değişim
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Şadırvanlı Han'da göz alıcı değişim

Osmangazi Belediyesi'nin Kayhan Mahallesi'nde yer alan Şadırvanlı Han'da yürüttüğü restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Şadırvanlı Han'da göz alıcı değişim
20.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:25

Şadırvanlı Han'ın eski ve yeni halinin fotoğraflarına bakıldığında, yapılan çalışmanın ne kadar başarılı olduğu ve tarihi yapının nasıl bir değişim gösterdiği çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor.

600 yıllık geçmişi ile Bursa'nın en önemli çarşılarından biri olan Tarihi Kayhan Çarşısı'nın simgesi Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. 19. yüzyılda inşa edilen sivil mimarlık örneği yapı, yıllardır atıl vaziyette duruyordu. Kullanılmadığı için yıllara yenik düşerek çürüyen ve yıllar önce çıkan yangında sadece dükkanların yer aldığı bölümünün ayakta kaldığı tarihi yapı, Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları ile eski ihtişamlı günlerine kavuştu. 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak yeniden inşa edilen tarihi yapı, birbiri ile bağlantılı iki binadan oluşuyor. Binanın ilk katında 5 oda ve tuvaletler, ikinci katta ise 7 oda ve 1 sofa ile tuvaletler yer alıyor. Binanın 160 metrekarelik avlu bölümünde ise tarihi yapıya ismini veren şadırvan bulunuyor. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Şadırvanlı Han, gençlik merkezi olarak faaliyet gösterecek. Tarihi yapının içerisinde kütüphane ve çalışma odalarının yanı sıra sergi ile toplantı salonları yer alacak.

Tarihi Kayhan Çarşısı bölgesinde bulunan Şadırvanlı Han,yapısı, yapım sistemi ve mimarisi bakımından Bursa için önemli bir değerdir. Tarihi yapı, yakın geçmişe kadar Tarihi Kayhan Çarşısı içerisinde aktif ticaretin yapıldığı bir alanda alt katı dükkan, üst katı konaklama amaçlı kullanılarak önemli bir rol oynadı. Bursa'da ticaret anlayışının değişmesi ile birçok han gibi Şadırvanlı Han da terkedilmiş ve zamanla atıl duruma gelmiş. Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı restorasyon çalışması ile han, yeniden hayat buldu ve tekrar kültürel mirasımıza kazandırıldı. Şadırvanlı Han, yapım sistemi ve kullanım amacı bakımından Bursa mimari zenginliğine değer katmaktadır.

Yıllardır atıl vaziyette duran Şadırvanlı Han'ın eski fotoğrafları ile yeni fotoğraflarına bakıldığında tarihi yapının yaşadığı değişim çarpıcı şekilde ortaya çıkıyor. Yıllara yenik düşerek çürüyen ve yıkılmaya yüz tutan tarihi yapı, yürütülen başarılı rekonstrüksiyon çalışmaları ile yeniden ihtişamlı günlerine kavuştu. Baştan aşağı yenilenen yapının, eski ve yeni fotoğrafları görenleri adeta tarihte bir yolculuğa çıkartıyor.

Osmangazi Belediye başkanı Mustafa Dündar, Tarihi Kayhan Çarşısı'nda yer alan Şadırvanlı Han'ı restore ederek yeniden Bursa'ya kazandırdıklarını ifade ederek, "Kayhan, tarihi bir çarşımız. Burada tarihi yapılar oldukça yoğun. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Gökdere Medresesi'ni restore ettik ve şuan kültür merkezi olarak faaliyet gösteriyor.Bölgedeki sivil mimarlık örneği yapıları eski günlerine kavuşturduk. Bu tarihi mahallenin simgelerinden olan Şadırvanlı Han'a da, çalışmalarımız ile yeniden hayat verdik. Burasını gençlik merkezi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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