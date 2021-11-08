ŞADIRVANIN MUSLUKLARININ ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, iki kişi caminin şadırvanında bulunan muslukları yerinden sökerek çaldı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 02.00 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi'nde bulunan Eren Camisi'nde meydana geldi. Kapılarının kapalı olması nedeniyle duvardan cami avlusuna atlayan iki kişi, şadırvanda bulunan muslukları yerinden sökerek çaldı. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şadırvana gelen iki kişinin muslukları yerinden söktüğü ve hemen ardından kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Olayın ardından polisi çağırarak şikayetçi olduklarını belirten Cami Derneği Başkanı Necip İlhan, 'Sabah geldiğimizde şadırvanın 5 musluğunun söküldüğünü gördük. Bizler de polise haber verdik, gelip güvenlik kameralarını incelediler. Suyu kestik ve tekrar yerine yeni musluk taktık. Kameraları izledik gece iki kişi gelmiş çalmış. Allah'a havale ediyoruz' dedi.