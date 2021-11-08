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Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haberlerine göre İZMİT'te 2 kişi, caminin şadırvanının musluklarını çaldı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te 2 kişi, caminin şadırvanının musluklarını çaldı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Körfez Mahallesi'ndeki Eren Camisi'nde meydana geldi. Kapıları kapalı olduğu için duvarın üzerinden atlayıp avluya giren 2 kişi, şadırvanın musluklarını söküp çaldı. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.Olayla ilgili şikayetçi olduklarını belirten Cami Derneği Başkanı Necip İlhan, "Sabah geldiğimizde şadırvanın 5 musluğunun söküldüğünü gördük. Bizler de polise haber verdik, gelip güvenlik kameralarını incelediler. Suyu kestik ve tekrar yerine yeni musluk taktık. Kameraları izledik gece 2 kişi gelmiş, çalmış. Allah'a havale ediyoruz" dedi.


Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Son dakika haber: Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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