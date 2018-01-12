Sadiq Khan: Trump Londralıların Onu Burada İstemediği Mesajını Aldı

– Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra'ya yapacağı ziyareti iptal etmesinin ardından, Londralıların Trump'ın görüş ve politikalarını desteklemediğine ilişkin "mesajı aldığını" söyledi.

Londra Belediye Başkanı, ABD Başkanı'nın tartışmalı görüşleri kentin değerlerinin "kutupsal karşıtı" olduğu için, böyle bir ziyaretin "kitlesel barışçıl protestolar" ile engelleneceğini söyledi.

Trump, güney Londra'daki yeni ABD elçiliğini açmak için Birleşik Krallık'a yapacağı ziyaretten vazgeçtiğini açıkladı ve elçiliğin Mayfair'ten Vauxhall'a taşınmasını "kötü bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

Sadiq Khan yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Amerika'yı ve Amerikalıları seven ancak politikalarını ve eylemlerini kentin birlik, çeşitlilik ve hoşgörü değerlerinin tam tersi olarak gören birçok Londralı'dan mesajı aldı gibi görünüyor" dedi.

Gelecek ay gerçekleşmesi planlanan ziyaret gerçekleşmesi durumunda, "kuşkusuz kitlesel barışçıl protestolarla" karşılanacağını vurgulayan Khan, "Bu, Theresa May'in en baştan beri bir devlet ziyareti daveti için acele etmesinin bir hata olduğunu gösteriyor. Donald Trump'ın da bu sırada bölücü gündemini yeniden gözden geçirmesini umalım" diye ekledi.

Trump, yakın geçmişte Londra Köprüsü'nde gerçekleşen terör saldırıları sonrasında, Londra Belediye Başkanı'nın daha önce bir soruyu yanıtlarken söyledi, "Sokaklarda silahlı polisi harekete geçirecek bir neden yok" sözlerini eleştirmişti.

UKIP (Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi) eski lideri Nigel Farage ise ziyareti engelleyen protestoları destekledikleri gerekçesiyle Khan ve muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i eleştirdi.

BBC Radio 4'ün Today programında durumun hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Farage, "Trump dünyanın dört bir yanında farklı ülkelere gitti; ancak, kendisine en yakın ülkeye hala gelmedi. Belki sadece Sadiq Khan, Jeremy Corbyn ve İşçi Partisi kitlesel protesto planlıyor, belki de Trump'ın hoşlanmadığı manzara bu" dedi. - İstanbul