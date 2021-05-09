Sadiq Khan, ikinci kez Londra belediye başkanlığına seçildi
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BBC

Sadiq Khan, ikinci kez Londra belediye başkanlığına seçildi

Sadiq Khan, ikinci kez Londra belediye başkanlığına seçildi
BBC - Haberler | Dünya

İşçi Partili Sadiq Khan, ikinci kez Londra belediye başkanlığına seçildi.

İşçi Partili Sadiq Khan, ikinci kez Londra belediye başkanlığına seçildi.

Khan, yapılan ikinci tur oylamada oyların yüzde 55,2'sini alırken, rakibi Muhafazakar Partili Shaun Bailey'nin oy oranı ise yüzde 44,8'de kaldı.

2016 yılından bu yana Londra belediye başkanlığı görevini yürüten Khan, bu göreve seçilen ilk Müslüman siyasetçi olmuştu.

Khan sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, tüm gücüyle Londra için daha iyi ve daha parlak bir gelecek kurmak amacıyla çalışacağını söyledi.

Khan, "Tüm Londralıların belediye başkanı olmaya ve bu şehirde yaşayan her kişinin hayatını iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Khan ayrıca, Perşembe günü Birleşik Krallık genelinde yapılan seçimlerin sonuçlarının hem ülkedeki hem de Londra'daki kutuplaşmanın derinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

51 yaşındaki Londra Belediye Başkanı, "Brexit'in açtığı yaralar henüz iyileşmiş değil. Kaba bir kültür savaşı bizi birbirimizden ayırıyor" diye konuştu.

Londra belediye başkanlığı seçimlerinde, Yeşil Parti adayı Sian Berry üçüncü, Liberal Demokrat Luisa Porritt de dördüncü oldu.

Khan, 2016'da ulaştığı rekor oy sayısının altına kalmasına karşın en yakın rakibinden 228 bin daha fazla oy almayı başardı.

BBC
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