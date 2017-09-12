Sadio Mané'nin Cezası Kesinleşti
Manchester City ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan Liverpool'un yıldızı, takımının üç maçında görev alamayacak.
Sadio Mané'nin cezası kesinleşti
Manchester City ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan Liverpool'un yıldızı, takımının üç maçında görev alamayacak.Liverpool'un hafta sonunda Manchester City'ye 5-0 gibi ağır bir sonuçla mağlup olduğu maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan Sadio Mané'nin üç maçlık men cezası onandı.
Liverpool'un Senegalli futbolcusu için İngiltere Futbol Federasyonu nezdinde yaptığı itirazdan sonuç çıkmazken, cezanın kesinleşmesiyle 25 yaşındaki futbolcu takımının Premier League'de oynayacağı Burnley ve Leicester City maçlarının yanı sıra İngiltere Lig Kupası'nda da bir maçı kaçıracak.
Hafta sonunda oynanan maçta Manchester City kalecisi Ederson ile girdiği ikili mücadelede Mané'nin ayağı Brezilyalı kalecinin yüzüne gelmiş, pozisyonun ardından Ederson oyuna devam edemeyerek yerini Claudio Bravo'ya bırakmıştı. Liverpool Menajeri Jürgen Klopp maç sonunda yaptığı açıklamada, Mané'nin bu hareketi kasıtlı yapmadığı ve kırmızı kartı hak etmediği konusunda Manchester City'deki meslektaşı Pep Guardiola ile görüş birliğinde olduklarını ifade etmişti.
Liverpool'un gol yollarındaki en etkili ismi olan Sadio Mané, bu sezon çıktığı 4 lig maçında 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Kaynak: EuroSport.com