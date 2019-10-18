Sadio Mane 50 Gole Ulaştı

18.10.2019 16:06

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane,takımının Leicester City'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaydettiği golle Liverpool formasıyla Premier Lig'deki 50. golüne ulaştı. 2016 yazında Kırmızılar'a katıldığından bu yana form çizgisini en üst seviyelere çıkaran ve Avrupa'nın en korkulu hücum oyuncularından biri haline gelen Sadio Mane, 50. golüne sadece 100 maçta ulaştı.