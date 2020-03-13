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Çin Halk Cumhuriyeti, Malatya, Ekonomi

Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Korona virüsü sonrası artan fiyatlar konusunda konunun yakın takipçisi olduklarını belirterek, "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.

13.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:18
Sadıkoğlu: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Korona virüsü sonrası artan fiyatlar konusunda konunun yakın takipçisi olduklarını belirterek, "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.


Çin'de ortaya çıkan yeni tip korona virüsü tehdidi her geçen gün artarken, virüsün yayılması ile birlikte bazı ürünlerin fiyatlarının ciddi oranda artması tepki topluyor.


Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.


Bu hahksızlığı yapan firmalara hak ettikleri cezaların verileceğini dile getiren Sadıkoğlu, "Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Haksız rekabete yol açacak şekilde aşırı pahalıya satıldığını tespit ettiğiniz ürünleri ve fırsatçılık yapan firmaları Ticaret ve Sanayi Odamızın çağrı merkezi olan 444 8 944 nolu numaraya bildirebilirler" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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