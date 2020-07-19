HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sadıkoğlu, "Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Türkiye'nin Otomobilinin üretileceği TOGG Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor" dedi.

Sadıkoğlu,
19.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:08

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Türkiye'nin Otomobilinin üretileceği TOGG Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor" dedi.

Türkiye'nin Otomobilinin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı.

Temel atma törenine Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da katıldı.

"Tarihi ana şahitlik etmek büyük onur ve mutluluk"

Türkiye'nin 60 yıl önce bölünen yerli otomobil hayallerinin gerçeğe dönüştüğü günde, üretim merkezi temelinin atıldığı tarihi ana şahitlik etmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Türkiye'nin otomobili ülkemizin 60 yıllık hayaliydi. Bu hayalin gerçeğe dönüşüyor olması hepimizi gururlandırıyor. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olmam hasebiyle temel atma törenine katılım sağladım. Şunu ifade etmek isterim ki, bu tarihi ana Malatyalı hemşerilerim adına şahitlik ettim. Temeli atılan fabrika 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak ve 2022 yılının son çeyreğinde ilk otomobilin banttan inişi planlanıyor. 15 yılda 22 milyar liralık yatırımla senede 175 bin adet hedefiyle yola çıkıldı. 2032'ye kadar 1 milyon adet yerli otomobil üretilecek. Fabrika istihdama da ciddi katkı sunacak. İlk etapta fabrikada 4500 kişi istihdam edilecek. Üretimi yapılan yerli otomobilin satış ağının oluşturulmasıyla birlikte 20 Bin rakamını bulan bir istihdam hedefleniyor" şeklinde konuştu.

"Malatya ekonomisi için projeler üretiyoruz"

"Türkiye'nin Otomobili" adımının ülke ekonomisinin geldiği noktayı en anlamlı şekilde ifade ettiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Türkiye ekonomisi geride bıraktığı 18 yıllık süreçte, sanayide, ihracatta ve inovasyonda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Sanayilerimiz gelişti, üretimimiz arttı, ihracat rakamlarımız yükseldi, istihdam sayımız zirve yaptı. Türkiye'nin ekonomik gelişimine katkı sunmak adına Malatya TSO olarak biz de ciddi adımlar atıyoruz. İlimizin sanayisinin büyümesi, bölgesinde vizyonu olan bir yapıya bürünmesi için çalışıyoruz. Nitelikli yatırımlara kapı açıyor, Malatya'dan uluslararası ihracat yapan firmaların doğmasına zemin hazırlıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, ilimizdeki istihdam rakamını arttırmak, ihracat rakamlarını yükseltmek ve döviz girdisini çoğaltmak için projeler üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Malatya TSO 44 adetine talip

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)'un 27 Aralık 2019 tarihinde düzenlediği ön gösterim töreninin ardından Türkiye'nin Otomobilinin 44 adetine Malatya TSO olarak talip olduklarını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, "2022 yılında banttan ilk çıkacak otomobillerden Malatya TSO olarak ilimizin plakası ve Malatyalılığın rakamsal tescili olan 44 rakamı adetince almayı taahhüt ederek yerli üretimin her daim yanında yer aldığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var Politika
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti Magazin
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti Politika
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti Spor
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz Dünya
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını...
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Metiner'in 'Soylu yokken ben vardım' sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen 'Türkiye'den çekiliyoruz' tweeti ortalığı karıştırdı
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Erkan Akçay Zeydan Karalar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Tuğba Özerk Tuvana Türkay Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Bakan Otomobil Erzurumspor Kulübü
Şu an buradasınız: Sadıkoğlu, "Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 16:09:30. #1.15#
title