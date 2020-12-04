Sadıkoğlu, TOBB Orman Ürünleri Meclis toplantısına başkanlık yaptı
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Sadıkoğlu, TOBB Orman Ürünleri Meclis toplantısına başkanlık yaptı

04.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:27
Sadıkoğlu, TOBB Orman Ürünleri Meclis toplantısına başkanlık yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Orman Ürünleri Meclisi toplantısı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Orman Ürünleri Meclisi toplantısı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına TOBB Orman Ürünleri Meclis Başkanı Haluk Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İşletme Daire Başkanı Ahmet Aydın ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda meclis üyelerine hitaben bir konuşma yapan Sadıkoğlu, "Pandemi süreciyle birlikte meclislerimizin video konferans yöntemiyle daha sık toplanmaya başlaması ve yakaladığı ivme gerçekten memnuniyet verici. 2019 yılında tüm Sektör Meclislerimizin toplantı sayısı yaklaşık 100 iken, pandeminin başlamasıyla birlikte sadece 6 ayda bu sayılara ulaştık. Pandemide gerek Sektör Meclislerimizle gerekse de Oda ve Borsalarımızla çok yakın temas kurduk ve her gün iletilen taleplerin çözüme kavuşturulmasına katkı sağladık. İnşallah bu toplantılar vasıtasıyla sektörlerimiz adına hayırlı işlere imza atacağız. Geçtiğimiz cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan başkanlığında, 6 bakanımız ve Merkez Bankası başkanımızla bir araya geldik. 60 Sektör Meclisimizin sorun ve taleplerini kendilerine bir bir ilettik. Meclis Başkanımız Haluk Bey de orman sektörünün sorun ve taleplerini Bakanlarımıza aktardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Orman sektörünün sorunlarını yakından takip ettiklerini ve en kısa zamanda Sektör Meclisiyle bir araya gelmek istediklerini vurguladılar" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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