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Sadıkoğlu'ndan kira açıklaması

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kiraların pandemiye göre revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Sadıkoğlu'ndan kira açıklaması
11.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:47

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kiraların pandemiye göre revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Covid-19 salgınının kirada hizmet veren işletmeleri derinden etkilediğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İşletmelerimiz sıkıntılı günlerden geçiyor, kiralar pandemiye göre revize edilmeli. Okullardaki kantin işletmelerinin kira bedellerinde indirime gidilmeli" dedi. Ayrıca Başkan Sadıkoğlu, işletmelere E-ticarete yönelmeleri tavsiyesinde de bulundu.

Covid-19 salgını nedeniyle, özellikle başta Alışveriş Merkezleri olmak üzere şehrin farklı yerlerinde faaliyet gösteren TSO üyelerinin ve kiracı olan tüm işletmelerinin mülk sahipleri ile yaşadıkları sıkıntıları da dile getiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Pandemi sürecinde birçok işletmenin kepenk indirdiğine şahit olduk. Tüm sıkıntılara rağmen ayakta kalma mücadelesi veren işletmeler için mülk sahipleri ve AVM yöneticilerinin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Mülk sahiplerine şunu söylemek istiyorum, hepimiz aynı gemideyiz, işletmelerimizin yaşayacağı ekonomik sıkıntı direk sizi de etkileyecektir. Kapanma kararı alan işletmelerimiz sizlerin de ekonomisini olumsuz etkileyecektir. O yüzden iş yeri kiralarının yeniden gözden geçirilmesi gerekli diye düşünüyorum. Özellikle AVM'ler için kiralar metrekare üzerinden değil, ciro üzerinden belirlenmeli. Kiralar pandemiye göre revize edilmeli" şeklinde konuştu.

"Kantin kiralarına düzenleme yapılmalı"

Kantin işletmecilerinin salgın sürecinde yaşadığı sorunlara da değinen Başkan Sadıkoğlu, "Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen okullardaki kantin işletmecilerinin sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Okulların 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında eğitime ara vermesi kantin işletmelerinin de tamamen faaliyetlerinin durmasına sebep oldu. Bu durum işletme sahiplerini sıfır kazançlı hale getirdi. 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair herhangi bir netliğin olmaması kantin işletmecilerini tedirgin ediyor. Bu sebepten dolayı kantin işletmecilerinin ihale bedelleri ve kantin kiraları konusunda yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Okullarda kiracı olarak hizmet veren kantin işletmelerinin kira bedellerinde indirime gidilmeli. Yeni dönem sözleşmelerinde kira bedellerine zam yapılmamalı. Bağ-kur ödemelerinde kolaylık ve destek sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu'ndan E-ticaret vurgusu

Pandemi sürecinin E-ticaretin önemini gün yüzüne çıkardığına vurgu yapan Sadıkoğlu, işletmelere E-ticarete yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Sadıkoğlu, "Devam eden salgın süresince ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşadık. Sağlık, gıda, hijyen gibi bazı sektörlerin dışında neredeyse tüm alanlarda ticaret yavaşladı. Ancak bu süreçte E-ticaret hiç durmadı. Hatta E-ticaret 5 yıllık hedefine 5 haftada ulaştı diyebiliriz. Göreve geldiğimiz günden bugüne bu konuyu her platformda gündeme getiriyoruz, e-ticaretin önemini vurguluyoruz. Üyelerimize yönelik E-ticaret ve E-İhracat eğitimleri düzenliyoruz. Kurumsallaşmanın ve markalaşmanın şart olduğu ekonomi dünyasında yeni bir döneme giriyoruz, bu dönem dijitalleşme dönemi. Dijital kavram gelişen dünyada önemli bir yer alıyor. Gittikçe küçülen pazarda dijital yatırımların hem maliyet hem de zamandan tasarruf sağladığını unutmayalım. Bu yeni dönemde ne üretirsek üretelim ne satarsak satalım dijital platformlarda yer almamız gerekiyor. Önümüzdeki yıllar E-ticaretin ivme kazandığı yıllar olacak" ifadelerine yer verdi.

Başkan Sadıkoğlu'ndan teşekkür

Öte yandan, Covid-19 nedeniyle etkilenen ekonomik faaliyetlerin, hızlı bir şekilde normalleşmeye dönmesine katkı sağlamak için bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri yapılmasının iş ve ticaret dünyası için olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Bu önemli adımın atılmasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekonomi kurmaylarına üyelerimiz ve tüm işletmelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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