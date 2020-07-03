Sadıkoğlu'ndan Beylerderesi'ne alternatif köprü teklifi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Turgut Özal Viyadüğünde olası bir kazada şehre girişin durduğunu ifade ederek alternatif bir yolun acilen açılması gerektiğini söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Turgut Özal Viyadüğünde olası bir kazada şehre girişin durduğunu ifade ederek alternatif bir yolun acilen açılması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Beylerderesinde bulunan Turgut Özal Viyadüğü yakınında meydana gelen kaza sonrası kapanan ana yol adeta trafiği felç etti. Kentin Batı çıkışında tek yol olan viyadüğün kullanılmaması nedeniyle trafiğin uzun süre aksadığını belirten MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, alternatifi bulunmayan güzergahın bugün ve gelecekte oluşturacağı sorunları bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek "Bir kaza, şehir, organize sanayi ve şehirler arası trafiği felç etmeye yetti. Alternatifi kalmayan güzergah için acil çözüm üretilmesi, mevcut viyadüğe alternatif bir köprü inşa edilmesi gerekiyor" dedi.

MTSO Başkan Sadıkoğlu, Beylerderesi'ne alternatif köprü teklifinde bulunarak, "25 Haziran Perşembe günü, D-300 karayolu, Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü yakınında meydana gelen, 4 aracın karıştığı kaza sonucu maalesef 3 vatandaşımız yaralanmıştı. Bir trafik kazası olması hasebiyle elbette öncelikli düşüncemiz insan sağlığı ve hayatıdır. Ancak bu olay bizlere, şehrimizin ulaşım konusunda içinde bulunduğu sorunlu durumu bir kez daha göstermiştir" şeklinde konuştu.

Yaşanan kaza sonucu yolun trafiğe kapatıldığını, oluşan kilometrelerce araç kuyruğu ile Malatya çevre yolu trafiğinin durma noktasına geldiğini hatırlatan Sadıkoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu yol şehrimizin diğer tüm bölgeler ile ulaşım bağlantısını tek başına sağlamakta. Yolcu ve yük taşımacılığı ile şehirlerarası trafiğin getirmiş olduğu yoğunluğun yanında, Organize Sanayi Bölgemiz ve şehir içi trafik yükünü de taşıyor. Böylesine kilit bir yolun herhangi bir alternatifinin olmaması, kazanın bir trafik krizine evirilmesine sebep olmuştur. Öyle ki yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle kaza bölgesine ambulans ulaşımı bile güçlükle sağlanmıştır. Bunun yanında sabah erken saatlerde yaşanan kaza sonrası servis araçlarının Organize Sanayi Bölgesine ulaşamaması nedeniyle çalışanlar mesailerine uzun bir süre başlayamamıştır."

Başkan Sadıkoğlu, yaşanan olayın Malatya'nın kangrenleşen trafik sorunlarının bir an evvel çözüme ulaştırılması gerektiğini bir kez daha gösterdiğine vurgu yaparak, "Sürekli olarak gündemde olan Kuzey Kuşak Çevre yolu, bağlantı yolları ve diğer alternatif ulaşım projelerinin tamamlanması noktasında sorunlar yaşıyoruz. Yerel ve siyasi otoritelerin ivedilikle irade ortaya koyarak bu sorunları çözmesi gerekiyor. Görüldüğü üzere sadece bir kaza şehir, organize sanayi ve şehirler arası trafiği felç etmeye yetti. Bu nedenle, daha önce Beylerderesi üzerindeki yolun da su altında kalmasıyla alternatifi kalmayan bu güzergaha acilen bir çözüm üretilmesi, mevcut viyadüğe alternatif bir köprü inşa edilmesi elzemdir. Bizler, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu noktada üzerimize düşen görev ve sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu belirtiyor, yetkililerin de bir an önce bu konuya gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA