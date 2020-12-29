Sadık Yalsızuçanlar, "12. İstanbul Edebiyat Festivali"nde Yunus Emre'yi anlattı Açıklaması

Gazeteci ve yazar Sadık Yalsızuçanlar, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "İstanbul Edebiyat Festivali"nde konuştu.

Gazeteci ve yazar Sadık Yalsızuçanlar, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "İstanbul Edebiyat Festivali"nde konuştu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl vefatının 700. yılı dolayısıyla Yunus Emre'ye adanan festival kapsamında gerçekleştirilen "Yunus Emre'nin İzinde" başlıklı etkinlik, birliğin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Yazar Mehmet Mazak'ın oturum yöneticiliğini üstlendiği programda, Yalsızuçanlar irfani gelenek ve Yunus Emre'yi anlattı.

"Yunus Emre, önceden gelenlerin sonuncusu, sonradan gelenlerin ilkidir"

Yalsızuçanlar, Yunus Emre'yle birlikte Türkçe'nin bir edebiyat dili haline geldiğini vurgulayarak, "Türkçe'yi evrensel bir dil haline getirme yönünde bir işlev görmüştür. Ondan önce de arif bilge şairlerimiz var ama Yunus Emre, kurucu bir şairdir. İsmail Hakkı Bursevi hazretleri, 'Yunus Emre, önceden gelenlerin sonuncusu, sonradan gelenlerin ilkidir' diyor. Yunus Emre kendisinden sonra gelenleri de çok fazla etkilemiştir." ifadelerini kullandı.

Anadolu'un özellikle sözlü kültüründe Yunus Emre'nin asırlardır devam eden bir etkisi olduğunu belirten Yalsızuçanlar, Yunus Emre'nin Balkanlar'da da çok sevildiğini söyledi.

Yalsızuçanlar, Yunus Emre'nin Türkçe'den evrensel bir aşk ve irfan dili ürettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz neden Dante gibi, Cervantes gibi onu dünyaya tanıtamadık. Dünyada en çok tercüme edilmiş ve hakkında kitap yazılmış doğulu Ömer Hayyam'dır. Çünkü en erken tercüme edilenlerden biridir. 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya dillerinin hemen hemen yarısında okunulabilir hale gelmiş. Tabii biraz da speküle edilebilir bir yanı var. Bunun birinci adımı dünyanın egemen güçlerinin diline çok iyi çeviriler yapmaktır."

"Türk musiki tarihinde şiirleri en fazla bestelenen şair Yunus Emre'dir"

Yunus Emre'nin şiirinde Kuran-ı Kerim ayetlerinden ilhamla kullandığı kalıplar ve anlatımlar yer aldığının altını çizen Yalsızuçanlar, "'Gelin tanış olalım' bir ayet aslında. 'Biz sizi tanışasınız diye farklı ırklarda ve renklerde yarattık' ayetinden ilhamla o kadar zarif ve şık söylüyor ki... 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım/Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz' bu isteğe teslim bayrağı çekmeyecek kimse yoktur. Herkesin kalbi hakikat için çarpar, Yunus da insanın tam kalbine yumruğu vuran bir adam." şeklinde konuştu.

Yalsızuçanlar, Türk musiki tarihinde şiirleri en fazla bestelenen şairin Yunus Emre olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun önce genç kuşaklara aktarılması gerekiyor. Bir envanterinin yapılıp yeniden icralarının yapılması lazım. Bunların albümlerinin yapılması lazım. Mesela Konya'da Uluslararası Mistik Müzik Festivali yapılıyor. Oraya dünyanın değişik ülkelerinden gelen sanatçılar tarafından Yunus'un ilahilerini farklı dillerde bestelenmesi olabilir. Popüler müzik ortamlarına bile Yunus'un sözlerinin aktarılması, özgün, mistik ve folklorik tarzlarda da yansıtılması gerektiğini düşünüyorum. Dede Efendi'nin ilahi bestelerinin sözlerinin yüzde 90'ı Yunus Emre'ye aittir. Onun hacca giderken bile bestelediği Yunus şiirleri var. Günümüzün Dede Efendi'si mesabesindeki dünya sanatçılarına da Yunus Emre'nin şiirlerinin çevirilerinin verilmesi lazım. Bu konuda uluslararası yarışmalar açılabilir."

Etkinlik, Sadık Yalsızuçanlar'ın Yunus Emre'nin "Bana Seni Gerek Seni" adlı şiirini okumasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz