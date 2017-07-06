Sadık Özköseoğlu, Kickboks'ta Avrupa Şampiyonu Oldu

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Kick Boks Turnuvası'na katılan Sadık Özköseoğlu, Avrupa Şampiyonu oldu.



Safranbolu'da kendine ait Fitness ve Kick Boks okulunda yoğun şekilde turnuvaya hazırlanan 2015 Avrupa Şampiyonu antrenör sporcu Sadık Özköseoğlu, 78 kiloda Türkiye'yi temsilen Almanya'ya gitti. 20 ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada rakiplerini bir bir eleyen 'Demir Yumruk' lakaplı Özköseoğlu, Avrupa Ağır Siklet Kick Boks Turnuvası son maçında rakibini 2. rauntta nakavt ederek Avrupa Şampiyonu oldu.



Avrupa'dan kemerle dönen Sadık Özköseoğlu, Dünya Şampiyonası'na ise doğrudan katılmaya hak kazandı. - KARABÜK