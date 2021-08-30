Sadık Çiftpınar, Malatyaspor'un savunmasını güçlendirdi

Taha AYHAN, Malatya DHAFenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh eden ve eski takımı Malatyaspor'a dönen Sadık Çiftpınar, Göztepe deplasmanında son 25 dakika, Gaziantep maçında ise 90 dakika sahada yer alarak takım savunmasına büyük katkı yaptı.

Taha AYHAN, Malatya DHA

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh eden ve eski takımı Malatyaspor'a dönen Sadık Çiftpınar, Göztepe deplasmanında son 25 dakika, Gaziantep maçında ise 90 dakika sahada yer alarak takım savunmasına büyük katkı yaptı. Lige farklı Trabzonspor yenilgisi ile başlayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Gaziantep karşısında ise kalesini gole kapattı. Eski takımına dönen Sadık Çiftpınar yedek başladığı ligin 2'inci haftasındaki Göztepe deplasmanında İrfan Buz tarafından 65. dakikada oyuna alınarak, son dakikalarda sıklaşan Göztepe ataklarına karşı takım savunmasına katkı yaptı. 1-0 kazanılan bu maçta oyuncusunu hazır gören Teknik Direktör İrfan Buz bu kez Sadık'a ilk 11'de forma verdi. İç sahada oynanan ve 2-0 kazanılan Gaziantep FK mücadelesinde 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekti. 2 galibiyetle sarı kırmızılı formaya geri dönüş yapan Sadık Çiftpınar savunmadaki başarısıyla da kaldığı yerden devam edeceğini gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı