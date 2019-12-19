19.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:44

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'a konuk olduğu maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Sadık Çiftpınar ameliyat oldu.

Demir Grup Sivasspor maçında ön çapraz bağları kopan Sadık Çiftpınar, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı

Kaynak: DHA