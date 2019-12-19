Sadık Çiftpınar ameliyat oldu
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, ameliyat oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, ameliyat oldu.
Sivasspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar, ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL