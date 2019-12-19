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Sadık Çiftpınar ameliyat oldu

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, ameliyat oldu.

19.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:05
Sadık Çiftpınar ameliyat oldu

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynanan Sivasspor maçında sakatlanan 'nin savunma oyuncusu , ameliyat oldu.


Sivasspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar, ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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