Sadi Karaduman Manisa FK'da

Manisa Futbol Kulübü, ilk dış transferini yaparak Sadi Karaduman'ı kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, ilk dış transferini yaparak Sadi Karaduman'ı kadrosuna kattı. Son iki sezondur TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Sadi, aynı sevinci Manisa FK formasıyla da yaşamak istediğini belirtti.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, ilk dış transferini gerçekleştirdi. Manisa FK, tecrübeli savunma oyuncusu Sadi Karaduman ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan yer aldı. Törende konuşan Sportif Direktör Serkan İşyapan, "Sadi Karaduman tecrübesiyle takımımızda yer alacak önemli bir oyuncu. Son iki sezonda sergilediği performansla da bunu gösterdi" dedi.

Engin Anlı: "Sadi, Manisa FK forması altında başarılı olacaktır"

Sadi Karaduman'ın takımda başarılı olacağını ifade eden Başkanvekili Engin Anlı, "Sadi önce Hatayspor ardından da Giresunspor'da üst üste şampiyonluklar yaşadı. Takımımıza dahil olduğu için mutluyuz. Manisa FK forması altında başarılarını sürdüreceğine yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Aktan: "Manisalıların iftiharla izleyeceği bir kadro kurmak istiyoruz"

Geçtiğimiz sezon yaşadıkları başarının TFF 1. Lig'de de devam etmesi için transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Başkan Mevlüt Aktan, "Geçen sezon namağlup şampiyon, rekorlar kıran bir takımız. Bu da bize karşı olan beklentileri daha da arttırdı. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımızı çok titiz bir şekilde yürütüyoruz. Sadi de takımımıza güç ve tecrübe katacak bir oyuncu. Yeni sezon Manisalıların iftiharla izleyeceği bir kadro kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sadi Karaduman: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

Son iki sezonda önce Atakaş Hatayspor ardından da GZT Giresunspor ile şampiyonluk yaşayan yeni transfer Sadi Karaduman ise şunları söyledi: "Manisa Futbol Kulübü geçen sezon namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi. Hedefleri ve projeleri olan bir kulüp. Ben de bu kulübün başarısı için mücadele edeceğim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

Sadi Karaduman kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün kadrosuna kattığı Sadi Karaduman, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kasımpaşa altyapısından yetişen Sadi, sonrasında Edirnespor, Ceyhanspor, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği ve Hekimoğlu Trabzon FK formalarını giydi. Ardından Hatayspor'a transfer olan 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, 2019-2020 sezonunda Akdeniz ekibiyle şampiyonluk yaşadı. Daha sonra GZT Giresunspor'a transfer olan Sadi, 2020-2021 sezonunda takımıyla bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı