Sadi Karaduman, Giresunspor'a veda etti
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Sadi Karaduman, Giresunspor'a veda etti

Sadi Karaduman, Giresunspor'a veda etti
Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da efans oyuncularından Sadi Karaduman takımdan ayrıldı.

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da efans oyuncularından Sadi Karaduman takımdan ayrıldı.

Bir önceki sezon Hatayspor ile bu sezon da GZT Giresunspor ile Süper Lig'e yükselerek şampiyonluk sevinci yaşayan Sadi Karaduman, Giresunspor'dan ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan defans oyuncusu Karaduman, "Sevgili Çotanaklar; bugün itibari ile aranızdan ayrılmış bulunmaktayım. 1 sene önce buraya geldiğimde hedefi olan takıma geldiğimin farkında bilincindeydim. Çok şükür ki hedefimize ulaşarak takımdan gururlu bir şekilde ayrılıyorum. Bu şampiyonlukta  bu ailenin bir ferdi olmaktan siz büyük Giresun taraftarının desteğini her zaman hissetmekten çok mutluyum.Bu şampiyonlukta emeği geçen bize her imkanı sağlamak için çalışan başta başkanımız Hakan Karaahmet olmak üzere kulüp yöneticilerimiz, kulüp personelimiz, takım arkadaşlarım siz değerli büyük Giresun taraftarına ayrı ayrı teşekkür ederim. İstemeden kırdığım üzdüğüm kim varsa affola. Hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdi. 


Sadi Karaduman, Giresunspor'a veda etti
Sadi Karaduman, Giresunspor'a veda etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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