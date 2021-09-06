Sadi Kaddafi'nin Türkiye'ye geldiği iddiaları
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Sadi Kaddafi'nin Türkiye'ye geldiği iddiaları

Sadi Kaddafi'nin Türkiye'ye geldiği iddiaları
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARAP Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi'nin Türkiye'ye geldiği iddiaları, güvenlik kaynaklarınca doğrulanmadı.

ARAP Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi'nin Türkiye'ye geldiği iddiaları, güvenlik kaynaklarınca doğrulanmadı.

Libya'da serbest bırakılan Sadi Kaddafi'nin özel uçakla gece saatlerinde Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. Ancak güvenlik kaynakları, Sadi Kaddafi'nin Türkiye'de olduğu iddialarını doğrulamadı.Kaddafi, 2011 yılında NATO'nun desteklediği ayaklanma sırasında Nijer'e kaçmış ancak 2014 yılında Libya'ya iade edilmiş ve o tarihten beri de Trablus'ta hapiste tutulmuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
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