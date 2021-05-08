Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa maçının ardından
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa maçının ardından
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sadi Çeri, kendileri için çok kritik bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sadi Çeri, kendileri için çok kritik bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Sadi Çeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Erzurum deplasmanının çok zorlu geçtiğini anlattı.

Rakımdan dolayı zorlandıkların ifade eden Çeri, "Erzurum rakımdan dolayı zor bir deplasman. Biz de kolay geçeceğini düşünmüyorduk. Erzurumspor varını yoğunu, bütün mücadelesini bu maçta vereceği için maça baskılı başlayacağını biliyorduk. Baskıyı kırmak adına planlar yapmıştık ama ilk yarı maalesef başarılı olamadık. Beklediğimizden de üstün bir mücadele ve dirençle oynadı Erzurumspor takımı." diye konuştu.

Çeri, ikinci yarı oyunu dengelediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Onları bu mücadeleden ve göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi mücadele ettiler sahada ama ikinci yarı biz oyunu dengeledik. Topu tuttuk ve golü bulduktan sonra da oyun tamamıyla kontratağa döndü. Rakip üstümüze bütün baskısını yaptı biz de arkada boşluklar bulduk. Ne yazık ki ikinci golü bulamayınca tekrardan baskı yedik."

Kazandıkları için mutlu oldukların vurgulayan Çeri, "Burası zor bir deplasmandı ve bizim için kritik üç puanı aldık. Bunun için çok mutluyuz. Ligde bir üst sıraya tırmandık. Kümede kalma adına rakiplerin de puan kaybetmesiyle çok iyi bir avantaj sağladığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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