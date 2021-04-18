Sadi Çeri: "Üstün taraf bizdik, maalesef iki puan bıraktık"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Üstün taraf bizdik, maalesef iki puan bıraktık" dedi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Üstün taraf bizdik, maalesef iki puan bıraktık" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa, bu sonuçla puanını 37'ye çıkarırken, haftayı düşme hattının hemen üstünde kapattı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, alt sıralardan kurtulma fırsatını kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirtti.

"Maça çok iyi başladık, kötü bitirdik"

Maçın ikinci yarısının son bölümünde oyundan düştüklerini ve önde olma fırsatını koruyamadıklarını söyleyen söyleyen Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, "Maça çok iyi başladık. İstediğimiz sonucu da aldık ilk yarıda. Etkili bir oyun sergileyerek birçok pozisyona girdik. Bu tür maçlarda 1-2'yi bulduktan sonra 3-4'ü de atmanız gerekiyor. Bu pozisyonları değerlendirmek lazım ama biz ilk yarıda çok pozisyon harcadık. İkinci yarıda ise bulunduğumuz konum nedeniyle oyuncularımız geri çekildi. Bunu atlatmamız lazım. Bu psikolojiyi yıkmak için çaba göstermemiz lazım. Özellikle ilk yarıdaki oyun istikrarımızı maçın geneline yaymamız lazım. Maçta üstün taraftık, burada iki puan bıraktığımız için çok üzgünüz. Önümüzdeki maç bunu telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı