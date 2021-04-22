Sadi Çeri: "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz"
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Sadi Çeri: "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz"

İhlas Haber Ajansı / BORA AKYOL - Haberler | Spor

- Sadi Çeri: "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Medipol Başakşehir maçı sonrası, "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz" dedi.

- Sadi Çeri: "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Medipol Başakşehir maçı sonrası, "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çeri, hakemin futbol oynamaya müsaade etmediğini aktararak, "Bugün 1-0'dan sonra özellikle düşenin yeden kalkmadığı futbol izledik. Oyun oynanamadı. Rakip pozisyona girmediği halde 1-0 mağlup olduk. Kendi aramızda bunu konuşacağız. Ona göre önlemlerimizi alacağız. Biz futbol oynamaya çalışan takımız. İzleyenlere keyif vermek isteyen takımız. Ülke takımının buna ihtiyacı var. Hakem ne yazık ki buna müsaade etmedi. Rakip de müsaade etmedi. Futbol oynama taraftarı bizdik. Vakit geçiyor dediğimizde kartı gören biz olduk. Sonra diyoruz ki ülke futbolu neden ilerlemiyor. Bence oynayan takıma müsaade edilmeli. Oynamayan takıma da bir şekilde önlem alınmalı. Erkenden bir hareket gösterseydi belki oyun bambaşka olacaktı. Ben bunu yenildiğimiz için söylemiyorum. Futbol oynayalım iki takım da oynasın. Rakip takım komple defans yapıyordur ona da saygımız var ama öldüm bittim dercesine yere atıp sonra ayağa kalkmak hoş olmuyor. Güzel futbola ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Burada yenildik, gidip Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz"

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Sadi Çeri, "Biz oyuncu grubumuzu arkasındayız. Onlara çok güveniyoruz. Özveriyle çalışıyorlar. Burada Kasımpaşa olarak bizim bir aile yapımız var. Tüm personeline kadar aile gibiyiz. Bu işin üstesinden gelebilecek yapıdayız. Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz. İnanıyoruz başaracağız. Mazeret ya da sorun belirtmiyoruz. Mağlup olduk ama iki gün sonra yenip taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Sadi Çeri: 'Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz'
Sadi Çeri: 'Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz'
Sadi Çeri: 'Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz'
Sadi Çeri: 'Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BORA AKYOL

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