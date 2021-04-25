Sadi Çeri: "Bu şekilde puan kaybına tahammülümüz yok"
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Sadi Çeri: "Bu şekilde puan kaybına tahammülümüz yok"

İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR - Haberler | Güncel

- Sadi Çeri: "Bu şekilde puan kaybına tahammülümüz yok" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, "1 tane verilmeyen penaltı ve sayılmayan golümüz var. Böyle olunca direnci de düşüyor" diye konuştu.

- Sadi Çeri: "Bu şekilde puan kaybına tahammülümüz yok"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, "1 tane verilmeyen penaltı ve sayılmayan golümüz var. Böyle olunca direnci de düşüyor" diye konuştu.

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, ilk yarıda gol beklentisi düşük noktalardan 2 tane aynı golü yediklerini söyleyerek, "Birincisini yedik ona hemen çözüm üretmeliydik. Aynı hatayı yapmamalıydık. Bulunduğumuz puan konum olarak bu noktada ikinci kez aynı hatayı yapmamayı öğrenmeliyiz. İlk yarıdaki kısım kısım rakip pozisyonlara girdi. Bunlara anında reaksiyon göstererek toparladık, oyuncu değişikliklerinden sonra oyunu dengeledik. Oyunu tamamı ile bizim lehimize de çevirebilirdik. 1 tane verilmeyen penaltı ve sayılmayan golümüz var. Böyle olunca direnci de düşüyor. Kritik haftalara girdik puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bizde çalışıp emek veriyoruz. Bu şekilde puan kaybına tahammülümüz yok. Bu maçın unutulup önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Geçmişi konuşarak bir şeyleri düzeltemeyiz. Bir an önce kendi içimizdeki hücum aksiyonlarını nasıl çeşitlendiririz ona odaklandırmalıyız. Savunmada en az zafiyet veririz ona odaklanmalıyız" dedi.

"İkinci yarı topa hakimiyet konusunu dengeledik"

İlk yarıda Fenerbahçe'nin merkezde daha güçlü durduğunu belirten Çeri, "Mert Hakan ile Ozan ile Pelkas'ın içeri koşuları, Valencia'nın koşuları olsun dikine oynadıkları oyunlarda daha diri görüntü sergilediler. Biz de önlem almak için merkezi kalabalık tuttuk. Merkez güçlü olunca dönen topları aldık ve atakları olgunlaştırdık. Dönen topları almada ilk yarı sıkıntı yaşadığımız için Fenerbahçe daha hakimdi. İkinci yarıda dönen topları biraz, ara ara denge denge aldık ve topa hakimiyet konusunda dengeledik" ifadelerini kullandı.

Sadi Çeri: 'Bu şekilde puan kaybına tahammülümüz yok'
Sadi Çeri: 'Bu şekilde puan kaybına tahammülümüz yok'
Sadi Çeri: 'Bu şekilde puan kaybına tahammülümüz yok'
Sadi Çeri: 'Bu şekilde puan kaybına tahammülümüz yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR

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