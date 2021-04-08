Sadi Çeri: "Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu"
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Sadi Çeri: "Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu"

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | Spor

- Sadi Çeri: "Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri: "3 puan için sahadaydık, rakibinde zaten puana ihtiyacı vardı" Denizlispor Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu" dedi.

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- Sadi Çeri: "Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri:

"3 puan için sahadaydık, rakibinde zaten puana ihtiyacı vardı"

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu" dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, her iki takımın da çok iyi mücadele verdiğini belirterek, "Maçı değerlendirecek olursak, 2 takım da bugün çok iyi mücadele etti. Bugün 3 puan için sahadaydık, rakibin de zaten puana ihtiyacı vardı. Bizim açımızdan zor bir deplasmandı. Çünkü Denizlispor, kendi evinde kolay kolay mağlup olmayan bir takım. Her iki takımı da aslında tebrik ediyorum, çünkü kimse 1 puan için oynamadı. Ama birer puanı paylaştık. Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu 2 puan bırakmak. Bu kaybı önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz" diye konuştu.

Sadi Çeri: 'Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu'
Sadi Çeri: 'Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu'
Sadi Çeri: 'Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu'
Sadi Çeri: 'Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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