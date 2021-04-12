Sadi Çeri: "Ataklarımızı sonuçlandıramadık"
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Sadi Çeri: "Ataklarımızı sonuçlandıramadık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sadi Çeri: 'Ataklarımızı sonuçlandıramadık'

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Çok rahat rakip yarı alana geçip pozisyon aldık ama üçüncü bölgede etkili olamadık.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Çok rahat rakip yarı alana geçip pozisyon aldık ama üçüncü bölgede etkili olamadık. Atak ve organizasyonlar yapsak da sonuçlandıramadık" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rakipleri Yeni Malatyaspor'un beraberlik için oynadığını vurgulayan Çeri, "Malatyaspor beklediğimiz gibi oynadı ve 1 puana gelmişti. Biz 3 puana oynuyorduk. Rakip komple kapandı. Çok rahat rakip yarı alana geçirip pozisyon aldık ama üçüncü bölgede etkili olamadık. Atak ve organizasyonlar yapsak da sonuçlandıramadık. Bunları sonuçlandırmamız lazım. Rakibe pozisyon vermedik. Bir tek Ertuğrul'un bireysel hatası vardı. Onun dışında başka bir pozisyonları yok" açıklamasını yaptı.

(Bora Akyol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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