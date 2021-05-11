Sadi Çeri: "Alnımızın akıyla kümede kalmayı başardık"
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Sadi Çeri: "Alnımızın akıyla kümede kalmayı başardık"

Sadi Çeri: 'Alnımızın akıyla kümede kalmayı başardık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, "Alnımızın akıyla bu işi başardık.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, "Alnımızın akıyla bu işi başardık. Kümede kaldık" dedi.

Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müsabakaya çok arzulu başladıklarının altını çizen Çeri, "Rakibin şiddetle 3 puana ihtiyacı vardı. Bize beraberlik yetiyordu ama 3 puan için oynayacaktık. Çok istekli başladık. Taktik disipline sadık kaldık. Bulduğumuz toplarla hızlı çıkarak goller bulmayı başardık. İkinci yarı zaman zaman koptuk ama toparlanıp baskılı oyuna devam ettik. Sonuçta hak ettiğimiz 3 puan oldu, mutluyuz. Oyuncu grubumuzla gurur duyuyoruz. Bunu mağlup olduğumuzda da söyledik. İçerde çok büyük bir arkadaşlık vardı. Bunu da son 3 maçtır sahaya yansıtıyoruz. Göreve geldiğimizden beri 2 mağlubiyetimiz oldu ama onlardan iyi dersler çıkardık. Alnımızın akıyla bu işi başardık. Kümede kaldık. Bu göreve laik gören başkanımız, üst yöneticimiz ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bize çok destek verdiler biz de onları mahcup etmedik. Yüzümüzün akıyla buradan çıkmayı başardık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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