Sadettin Saran'ın eski eşi Emek Külür'e, işçilerine mobbingden ceza

26.09.2019 15:35

İş adamı Sadettin Saran'ın eski eşi diş hekimi Emek Külür'ün, asistanına mobbing uyguladığı iddiasıyla görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Külür'ün Çetin'e 6 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.



İş adamı Sadettin Saran'ın eski eşi diş hekimi Emek Külür'ün 7 yıl boyunca yanında çalışan asistanı Esra Özden Çetin, Külür'ün kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle dava açmıştı. Asistan Çetin, Külür'ün kendisine hakaret ettiğini ve kendisini, yanında bir polisle, "Münevver Karabulut'un başına neler geldiğini hatırla" sözleriyle tehdit ettirdiğini iddia etmişti.



Asistan Esra Özden Çetin'in şikayeti üzerine Emek Külür'e ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma esnasında Çetin, Külür'ün kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla İş Mahkemesi'ne başvurarak tazminat istedi.



İstanbul 3. İş Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme, Külür'ün mobbing uyguladığı gerekçesiyle asistanı Çetin'e iki yıllık yasal faizi ile 6 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA