Sadettin Saran aday oldu mu?

Sadettin Saran aday oldu mu?
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Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun ardından Sadettin Saran da başkan adaylığı kararını verdi. Peki, Sadettin Saran aday oldu mu?

Sadettin Saran, Fenerbahçe'de eylül ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminde adaylık kararını resmen açıkladı. Saran açıklamasında, "Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz" dedi. Sadettin Saran aday oldu mu?

SADETTİN SARAN ADAY OLDU MU?

Sadettin Saran, Fenerbahçe'de eylül ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olacağını resmen duyurdu. Saran açıklamasında, "Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz" dedi.

Saran yaptığı açıklamada, 'Büyük Fenerbahçe Ailesine ve Değerli Kamuoyuna,

Son aylarda kulübümüzde yaşanan gelişmeleri, bizler de tüm Fenerbahçeliler gibi yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar düşünce ve duruşumuz bizi yakından takip eden herkes tarafından net olarak bilinse de geldiğimiz noktada, artık görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla da paylaşma zamanı geldiğine inanıyoruz.

Değerli Fenerbahçeliler, hepimizin bildiği gibi, Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa'nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil; tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Bu çerçevede, son dönemde camiamızda yükselen memnuniyetsizlik duygusunun bir yansıması olarak başlatılan "olağanüstü kongre imza kampanyası", her Fenerbahçelinin saygı duyduğu bir demokratik haktır ve öyle de değerlendirilmektedir. Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple, biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık.

İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun, başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur: Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz. Hiçbir Fenerbahçelinin bu konuda en ufak bir tereddütünün olmamasını rica ederim.' ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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