10.10.2019 17:12

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim, Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (SADEM) törenle hizmete açıldı.

Arifiye'de gerçekleştirilen açılış programında konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, açılacak merkezin yeni dillerin öğrenilmesine vesile olacağını söyledi.

Üniversitenin sahip olduğu özelliklerden birisinin yabancı öğrenciler tarafından tercih edilmesi olduğunu belirten Nayir, "Bu tercihin devam etmesi ve artması için bu tür merkezlere ihtiyaç var. İnanıyorum ki burada bizim güzel dilimizi öğrenecekler ve ülkelerine dilimizi başarılı bir şekilde öğrenmiş olarak dönecekler. Ülkemiz ve ülkeleri arasında da bir fahri elçi gibi çalışacak ve buraları da tanıtacaklar. Bu güzelliklere vesile olan üniversitemizi ve buraların hazırlanmasında emeği geçen bütün kuruluşlarımızı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise 2018'de Sakarya Üniversitesinden bölünerek kurulan bir üniversiteyi tecrübeli ekiple her geçen gün bir adım daha ileriye götürmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Birçok ulusal ve uluslararası öğrenci yarışmalarında Türkiye'de ilk 10 arasına girdik, dereceler, şampiyonluklar aldık, milli sporcularımızın almış olduğu ödüllerle yine onurlandık, yine şehir adına gururlandık. Açıkça söylemeliyim ki üniversite-sanayi işbirliğini en etkin şekilde kullanan, uygulayan üniversiteyiz." diye konuştu.

Merkezin Sakarya'nın ve SUBÜ'nün dünyaya açılan yeni bir kapısı olduğunu vurgulayan Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Ülkemize eğitim amacıyla gelen dünyanın tüm renklerini inşallah bu merkezde, Sakarya'mızda misafir edeceğiz. Onlarla dost, kardeş olacağız. Verdiğimiz eğitimlerle hem Türkçe konuşmalarını hem de alanında nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını sağlayacağız. Bizim bu ülke insanlarına karşı sorumluluklarımız var. ya gidip orada bu sorumluluklarımızı yerine getireceğiz, ya da burada yetiştirip ülkelerine bu öğrencilerimizi geri göndereceğiz. Ben burada ikinciyi daha çok önemsiyorum, çünkü ülkelerinde yaşadıklarının kader olmadığını ve öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmanın yolunu yaşayarak yine burada öğrenecekler. Ülkelerine döndüklerinde hem ülkelerine hem de gönül elçisi olarak Türkiye'ye fayda sağlayacaklar."

Sarıbıyık, katkılarından dolayı Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya plaket, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı'ya da çiçek takdim etti.

Kaynak: AA