SADEM öğrencileri Türk kültürünü yakından tanıdı

06.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:05

SUBÜ Dil Eğitim Merkezi (SADEM) öğrencileri düzenlenen çiğ köfte etkinliği ile Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim Merkezi Uluslararası öğrencilere Türk kültürünü tanıtmak amacıyla çiğ köfte etkinliği düzenledi. Arifiye'de düzenlenen etkinliğe SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, SADEM Müdürü Canan Güngör ile uluslararası öğrenciler katıldı.



SADEM'in Arifiye'de olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek sözlerine başlayan Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, "Dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilerimizi burada ağırlamak, onların Türkçeyi SADEM kursları sayesinde öğrenmeleri bize, belediyemize ve burada yaşayan insanlarımıza büyük gurur vermektedir. Burada herhangi bir problemle karşılaştıkları zaman belediyemize gelebilirler. En güzel şekilde buradan mutlu ayrılmaları ile ilgili üzerimize ne düşüyorsa en güzel şekilde yapacağız. Ben bundan dolayı değerli rektörümüze, rektör yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu merkezimiz uzun bir süre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine hizmet edecek" dedi.



Etkinlikte konuşan SADEM Müdürü Öğretim Görevlisi Canan Güngör ise, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne farklı bölümleri okumak için gelen yabancı öğrenciler, ilk olarak Türkçe hazırlık kursuna yazılıyorlar ve SADEM'de 1 yıl boyunca Türkçe öğreniyorlar. Burada öğrencilerimize genel anlamda Türkçe öğretiyoruz. Bazı öğrencilerimize de akademik Türkçe dersi veriyoruz. Dil öğretmek aynı zamanda kültürü de öğretmek demektir. Bu kapsamda öğrencilerimize kültürümüzü tanıtıcı faaliyetler planlıyor ve düzenliyoruz. Bu anlamda Türk yemeklerinden çiğ köfteyi tanıtmak için bir program düzenledik. Öğrencilerimiz zaten genel olarak çiğ köfteyi seviyorlar. Bu tarz kültürel etkinlikler hem öğrencilerin kaynaşmasına hem de Türk kültürüne biraz daha yakınlaşmalarına vesile oluyor. İlerleyen süreçte etkinliklerimize devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA