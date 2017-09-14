Sadece Tek Bir Android Yükseldi!
Google'ın yayınladığı son Android kullanım oranlarında sadece tek bir yükselen var; diğerlerinin tümü düşüyor!
Google, Android sürümlerinin kullanım oranlarını gösteren raporunun yeni sürümünü yayınladı. Veriler 11 Eylül'le tamamlanan yedi günde Google Play Store'u ziyaret eden cihazları kapsıyor ve AOSP cihazlarını içermiyor.
Tablo, Gingerbread ve Ice Cream Sandwich'in giderek gözden yok olduğunu gösteriyor. Düşüşünü sürdüren Jelly Bean, şu an tüm Google Play cihazlarının yüzde 6,9'unda yüklü. Android 5.x ise geçen ayki 0,9 puanlık düşüşe kıyasla bu kez yalnızca 0,4 puan düşüş gösterdi. Android'in en çok kullanılan sürümü Marshmallow ise küçük bir gerileme kaydetti.
Android Nougat son zamanlardaki gibi yükselişini sürdürdü ve bu defasında tek yükselen Android sürümü oldu. Bir seneden uzun süredir piyasada olan Nougat, hala cihazların sadece yüzde 15,8'ine girmiş durumda. Android Nougat'ın en son sürümü 7.1 ise 11 aylık ve cihazların sadece yüzde 1,6'sına girebildi.
Android 8.0 Oreo'yu listede görmüyoruz. Bu, yeni sürümün Google Play cihazlarının yüzde 0,1'inden azında yüklü olduğu anlamına geliyor. Android 8'li telefonların satışa sunulmasıyla birlikte işletim sisteminin listeye giriş yaptığını yakında muhtemelen göreceğiz.