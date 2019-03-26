Sadece satmıyor Aynı Zamanda Gezdiriyor: Promar

Promar firma sahibi Ateş Evirgen, "1996 yılında kurulmuş ve 20 seneyi geçen bir süredir sektöründe hizmet veren bir firmayız. Su altı görüntüleme yapan tüm araçlara biz yardımcı oluyoruz. Su altı fotoğraf makineleri ve diğer tüm unsurlara yardımcı oluyoruz. Bu konuda kendini ispat etmiş uzman bir firmayız. Uzun zamandır su altıcılara böyle bir hizmet veriyoruz." dedi.

"TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VEREN ÜRÜNLER VAR

Firma sahibi Ateş Evirgen, "Biz bu tecrübelerden sonra artık su geçirmez her ürünle ilgili bir platform olalım dedik ve bununla ilgili bir internet sitesini hayata geçirdik. Burada tüm su geçirmez ürünler var. Burada su altı fotoğraf makineleri ve bunların aksesuarlarını müşterilerimize ulaştırabiliyoruz. Su üstünde gezen insanlara o anda ihtiyacı olan tüm ürünleri de satıyoruz. Bunlar çanta olabilir, telefon kılıfı olabilir. Her türlü ıslak mekanda kullanılacak ürünlerin merkezi olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"SADECE SATMIYORUZ AYNI ZAMANDA GEZDİRİYORUZ"

Ateş Evirgen, "Promar aynı zamanda çözüm ortaklarıyla birlikte dünyanın her yerine su altı gezileri yapan bir firma. Kutuplar dahil birçok bölgede su altı fotoğrafçılarını gezdirdik. Amacımız sadece satış yapmak değil aldıkları eşyaları gerçek ortamında da kullanmalarını sağlamak." ifadelerine yer verdi.