Sadece Mayıs Ayında 226 Milyon Dolar Gelir! İşte O Mobil Oyun Hala devam eden Kovid-19 pandemisinin neden olduğu sokağa çıkma yasağı çeşitli işleri etkiledi ancak bazıları etkilenmedi. Geçtiğimiz yıla göre yüksek bir kar marjı elde eden oyun sektörü gibi.

Hala devam eden Kovid-19 pandemisinin neden olduğu sokağa çıkma yasağı çeşitli işleri etkiledi ancak bazıları etkilenmedi. Geçtiğimiz yıla göre yüksek bir kar marjı elde eden oyun sektörü gibi. Dünyanın dört bir yanından insanlar evden neredeyse hiç çıkmayınca vakit geçirmek için ya yayın yapmaya ya da oyun oynamaya başladı. Özellikle mobil oyunlar vakit öldürmek için birebir. Bu durum, PUBG Mobile'ın Mayıs ayında en yüksek hasılat yapan mobil oyun olmasına yardımcı oldu.

226 Milyon Dolar Gelir! Satın Alımların Çoğu Çin'den

Tencent'in PUBG Mobile oyunu, 2018'de piyasaya sürüldü ve şimdi en popüler mobil oyunlardan biri. Uygulama içi satın alımlar sunan ücretsiz bir battle royale oyun olan PUBG Mobile'ın geliri Mayıs ayında 226 milyon doları aştı; bu da oyunu ayın en yüksek kar eden mobil oyunu haline getirdi. Yıllık elde edilen gelir yüzde 41 artış gösterdi. Ayrıca çoğu uygulama içi satın alım Çin'den (yüzde 53) geldi. Çin'i yüzde 10.2 ile Amerika, yüzde 5.5 ile Suudi Arabistan takip etti. Oyun, Hindistan'da çok popüler olmasına rağmen uygulama içi satın alımlar fazla yapılmadı.

Yine Tencent İmzası

Aynı dönemde en yüksek hasılat elde eden ikinci mobil oyun yine Tencent'in imzasını taşıyan Honor of Kings. Şirket, yıllık yüzde 42 büyüme ile 204.5 milyon dolar kazandı. Gelirlerin büyük bir kısmı Çin'den (yüzde 95) geldi. Çin'i yüzde 2.2 ile Tayland takip etti.

Niantic'de de Yüzler Gülüyor

Niantic'in artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO da Eylül 2019'dan bu yana 82.2 milyon dolar gelir elde etti ki, bu şimdiye kadar en yüksek gelir. Geliştirici kısa bir süre önce oyunu evde oynamayı teşvik etmek için yeni içerikler ekledi.