Sadece Kayseri'de bulunan Kırnavuzu 2021 yılında ilk defa görüntülendi
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Sadece Kayseri'de bulunan Kırnavuzu 2021 yılında ilk defa görüntülendi

Sadece Kayseri'de bulunan Kırnavuzu 2021 yılında ilk defa görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de yayılış gösteren ve nokta endemiği olan Kırnavuzu olarak da bilinen Iris farashae bitkisi, ilkbaharın gelmesiyle birlikte 2021 yılında ilk defa görüntülendi.

Kayseri'de yayılış gösteren ve nokta endemiği olan Kırnavuzu olarak da bilinen Iris farashae bitkisi, ilkbaharın gelmesiyle birlikte 2021 yılında ilk defa görüntülendi.

Literatür araştırmaları ve yapılan arazi çalışmaları neticesinde, dünya üzerinde sadece Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren Kırnavruzu (Iris farashae) bitkisi, ilkbaharın gelmesiyle birlikte 2021 yılında ilk defa görüntülendi. Sadece Kayseri'ye özgü bir bitki olan Kırnavuzu bitkisinin doğal yayılış alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği Tür Eylem Planı hazırlandı.

Türün devamlılığını sağlamak için her yıl türün yayılış gösterdiği alanda Mart ve Nisan aylarında çiçekli olduğu dönemde düzenli olarak takibi ve popülasyon durumu değerlendirmesi yapılıyor.

Kırnavruzu tohum örnekleri, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü Tohum Gen Bankasında muhafaza edilmek üzere kayıt altına alındı. - KAYSERİ

Sadece Kayseri'de bulunan Kırnavuzu 2021 yılında ilk defa görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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