Sadece kadınlardan oluşan astronotların ikinci uzay yürüyüşü tamamlandı
Sadece kadınlardan oluşan astronotların Uluslararası Uzay İstasyonunda'ki (ISS) görev yürüyüşü başarı ile tamamlandı
15.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:56
Sadece kadınlardan oluşan astronotların Uluslararası Uzay İstasyonunda'ki (ISS) görev yürüyüşü başarı ile tamamlandı.
NASA'nın kadın astronotları Jessica Meir ve Christina Koch, sabah saatlerinde ISS'den çıkarak 6'ıncı birimdeki (port truss) güneş panelinin biten eski nikel-hidrojen bataryasını çıkarıp yerine lityum-iyon bataryasını taktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com