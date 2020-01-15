Sadece kadınlardan oluşan astronotların ikinci uzay yürüyüşü tamamlandı
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Sadece kadınlardan oluşan astronotların ikinci uzay yürüyüşü tamamlandı

Sadece kadınlardan oluşan astronotların Uluslararası Uzay İstasyonunda'ki (ISS) görev yürüyüşü başarı ile tamamlandı

15.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:56
Sadece kadınlardan oluşan astronotların ikinci uzay yürüyüşü tamamlandı

Sadece kadınlardan oluşan astronotların Uluslararası Uzay İstasyonunda'ki (ISS) görev yürüyüşü başarı ile tamamlandı.


NASA'nın kadın astronotları Jessica Meir ve Christina Koch, saatlerinde ISS'den çıkarak 6'ıncı birimdeki (port truss) güneş panelinin biten eski nikel-hidrojen bataryasını çıkarıp yerine lityum-iyon bataryasını taktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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