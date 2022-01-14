'Sadece Kadın' Bayraklı'da sahnelenecek

Kadına şiddeti konu alan ve sahnelendiği ilk günden itibaren farkındalık yaratan 'Sadece Kadın-Asla Yalnız Yürümeyeceksin' isimli tiyatro oyunu Bayraklı Belediyesi tarafından izleyiciyle buluşturulacak. 20 Ocak Perşembe günü Tepekule Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyun için ücretsiz davetiyeler, Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nden alınabilecek.

20 OCAK'TA DAVETLİSİNİZ

Bayraklı Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışmaları kapsamında, Gözde Dinçer ve Yavuz Kağan Gültekin'in yazdığı 'Sadece Kadın' isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak. Pınar Koyuncu, Banu Güngör İnal, Merve Nur Türkan, Burçak Bilgili ve Murat İnal'ın rol alacağı oyun, Tepekule Kongre ve Kültür Merkezi-Anadolu Salonu'nda sahnelenecek. 20 Ocak'taki etkinlik saat 19:00'da başlayacak. Ücretsiz davetiyeler Bayraklı Belediyesi'nden alınabilecek.

Ülkenin en önemli sorunlarından kadına şiddetle alakalı bir sosyal sorumluluk projesi olarak tiyatro sahnesi için hazırlanan oyunda; psikolojik şiddet gören bir kadın, küçük yaşta tecavüze uğrayıp, töre adı altında evlendirilen bir kız çocuğu ve şiddet gören iyi eğitimli bir kadının ölümle sonuçlanan hikayeleri anlatılıyor.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEMİZ HER ALANDA SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kadınlarımıza hayatın tüm alanlarında hak ettiği değeri vermek hepimize düşen önemli bir görev. Tüm kadınlarımızın eşit, özgür ve güven dolu dünyada, şiddete maruz kalmadan yaşamlarını sürdürme mücadelelerinde her zaman yanlarındayız. Bu kapsamda düzenlediğimiz farkındalık etkinliğinde kadına şiddeti konu alan tiyatro oyunumuza herkesi davet ediyoruz" dedi.

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