Sadece Iq'su 150'den Fazla Olanların Geçebileceği Video Testi !!

Sadece IQ'su 150'den Fazla Olanların Geçebileceği VİDEO TESTİ !!



Dünya'nın en zor testlerinden BİRİNE HOŞgeldiniz. Sizde kendinizi çok zeki olduğunu düşünüyor musunuz ?



Eğer öyle düşünüyorsanız bu normal çünkü her insanın farklı zeka ölçüsü var. Dünyaca ünlü bilim adamı Stephen Hawking'in 160 IQ'ya



sahip olduğunu düşünürsek bu testi geçenlerin gelecekleri büyük ihtimalle çok parlak. Gelin bu iq testini



geçebilecek misiniz hep birlikte bakalım.