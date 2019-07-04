Sadece Drone Kullanılarak Çizilen Muhteşem Ötesi Graffiti (Video)

Drone'lar tartışmalı bir konu olsalarda gelecek dönemlerde pek çok alanda kullanılacağını söylemek mümkün. Küçük yapıları ve hareket kabiliyetlerinin yüksek oluşu, farklı sektörlerde kullanılmalarını sağlıyor. Öyle ki drone'lar, artık sokak sanatının da bir parçası olmuş durumdalar.

İtalya'nın Torino şehrindeki sokak sanatçıları, Rusya merkezli Tsuru Robotics ile iş birliği yaparak sadece drone'un kullanıldığı bir graffiti çalışması yaptılar. 100 farklı tasarımın birleştirilmesiyle oluşturulan bu sanat eseri, 2 gün içerisinde tamamlandı ve bu tasarım tamamlanana kadar 620 metre boyama yapıldı. Oluşturulan bu graffitinin boyutları ise 14 x 11 metre.

İşte drone kullanarak oluşturulan o graffiti çalışması:

Üç farklı rengin kullanıldığı bu graffiti çalışmasının teması "Kenti Tasarla" olarak belirlendi. Bu bağlamda evler, insan figürleri, ağaçlar ve hava araçları gibi farklı cisimler çizildi.

Bu graffiti eserinin varlığı, yeni oluşturulan bir yönetim sistemi sayesinde gerçekleşti. Bu sistem, drone'ları anlık olarak takip etti ve bu ihtişamlı çizimin oluşmasını sağladı. İşte bu graffitinin oluşturulma sürecinde yaşananlar;