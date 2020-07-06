Sadece Birkaç Saatte Google'da Sahte Reklam Oluşturabilirsiniz
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Sadece Birkaç Saatte Google'da Sahte Reklam Oluşturabilirsiniz

İngiltere merkezli Which? isimli araştırma şirketi tarafından sunulan bir rapora göre

Sadece Birkaç Saatte Google'da Sahte Reklam Oluşturabilirsiniz
06.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:47

İngiltere merkezli Which? isimli araştırma şirketi tarafından sunulan bir rapora göre Google'da sadece birkaç saat içinde sahte reklamlar oluşturabilir ve yayına alabilirsiniz.

Google ve Facebook gibi şirketlerde verilen reklamların dolandırıcı içerikli olabileceğini kanıtlayan Which?, "kilo vermenize ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olabilecek" Remedii adlı bir su markası ve Natural Hydration adı verilen "sahte sağlık ve hidrasyon tavsiyesi" sunan tamamen sahte iki şirket yarattı.

Tüketici kuruluşu, Google'ın reklam oluşturmak için yalnızca bir Gmail hesabına sahip olmalarını istediğini ve gönderileri incelerken, işletmenin yasal olup olmadığını doğrulamadığını ve kimlik belgesi istemediğini söyledi. Buna bağlı olarak gönderilen reklamlar bir saatten az sürede Google tarafından onaylandı ve bir aylık reklam süresi boyunca 100 binden fazla görüntüleme aldı.

Google'da Sahte Reklam Oluşturmak Çok Kolay

Which?'in bu araştırmasına karşılık Google ise sessizliğini bozdu. Google sözcüsü, tüketicileri ve güvenilir işletmeleri korumanın en büyük öncelikleri olduğunu şu şekilde aktardı: "Tüketicileri korumak ve kullanıcıları kasıtlı olarak yanlış yönlendiren veya tanıtılan ürün veya hizmeti sunamayan reklamları yasaklayan katı reklamcılık politikalarımız var."

Kaynak: Tamindir

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