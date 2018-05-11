Sadece Bir Defa Görüştüğü Erkeği Aylardır Taciz Eden Genç Kadın Tutuklandı

31 yaşındaki Jacqueline Ades isimli kadın, genç bir adamı taciz etmekten yargılanmaya başlandı. Kadın, tehdit etme, korkutucu şekilde takip etme ve rahatsız etme gibi şeylerle suçlanıyor.

GÜNDE 500 MESAJ ATIYOR

Arizona'nın Paradise Valley bölgesinde yaşayan genç adam, önceki gün polise gitti ve Ades'ten şikayetçi oldu. Şikayetinde; genç kadınla sadece 1 kez buluştuklarını ancak kadının ona takıntılı hale geldiğini günde 500 kez ve toplamda tam 65 bin mesaj attığını belirtti.

EVİNE GİZLİCE GİRDİ

Ades bununla da yetinmedi, genç adamın evinde banyo yaparken yakalandı ve polis takıntılı kadının arabasında bıçak bulundu.

"KANINLA BANYO YAPACAĞIM"

Genç kadın polise şikayet edilmesinin ardından adamın peşini yine bırakmadı ve ona tehdit mesajları yollamaya başladı. mesajlarından birinde; "Kanınla ne yapardım, banyo yapabilirdim" yazıyor.

NAZİ SEMPATİZANI ÇIKTI

Bir başka mesajda da Ades kendini Adolf Hitler'e benzetiyor ve Nazi katliamını "dahice" olarak nitelendiriyor.

31 yaşındaki takıntılı kadının adamın iş yerine gidip kendini eşi olarak tanıtmasının ardından polis harekete geçti ve genç kadın tutuklandı.